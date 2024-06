Sonaged : Khalifa Ababacar Sarr décline ses priorités

Khalifa Ababacar Sarr a pris service ce vendredi. Le nouveau directeur général de la Société nationale de gestion des déchets (Sonaged) nommé lors du Conseil des ministres du 29 mai 2024 n’est pas en terrain inconnu puisqu’il est un ancien de l’Unité de coordination et de gestion des déchets (Ucg). Lors de son installation officielle qui marque un retour à la case de départ, il a réaffirmé son engagement à mériter les missions qui lui ont été assignées. Le successeur de Abou Ba a décliné ses ambitions. Il entend rendre propre le pays par la promotion d’une «éco-responsabilité, d’une éco-citoyenneté et des éco-gestes parce que les déchets sont une ressource qu’il faut valoriser» . M. Sarr, ingénieur en géomatique et spécialiste en gestion des déchets solides et assimilés, compte également inscrire ses actions dans la continuité. Pour ce faire, il tend la main aux maires et présidents de conseil départemental pour mener à bon port sa mission. Sur la promotion des agents, il a assuré qu’elle va se faire suivant des indicateurs de performance.