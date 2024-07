Son prochain mandat, le contrat de Aliou Cissé...Me Senghor dit tout

Sur le plateau de la RTS 1 lundi soir, Me Augustin Senghor, président de la fédération sénégalaise de football (FSF), s'est exprimé sur la prochaine élection présidentielle de la FSF, le contrat du sélectionneur national Aliou Cissé entre autres sujets.



"Ce n’est pas une information fondée. Djibril Wade n’était pas en Mauritanie. Je n’étais même pas avec Djibril Wade à Nouakchott, il n’avait même pas fait le déplacement en Mauritanie, donc cette information qui dit que j’avais annoncé que je n’allais pas être candidat est fausse. Les informations relatées par ce média ne sont exactes."



"Je me prononcerai sur ma candidature en mars 2025"



"Nous avons encore du temps car l’AG élective est prévue en août 2025. J’ai la satisfaction d’avoir tout gagné en tant que président de la Fédération. Mais nous n’allons pas quitter et laisser le football sombrer. Ce sera dans une dynamique de continuité. Je précise qu’aucun texte ne m’interdit de me représenter. Il est hors de question que je me prononce sur cette question. Je le ferai au mois de mars 2025, lors de l’Assemblée générale extraordinaire. Je me prononcerai sur cette question".



Prolongation du contrat de Cissé et le report de l'AGO par le ministre des Sports



"Le contrat d’Aliou Cissé va être prolongée pour un an et demi avec les changements de date de la CAN. On a perdu 15 millions parce qu’on n’a pas pu tenir cette assemblée générale ordinaire. On a été fair-play et accepté la décision du ministre."