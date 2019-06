Social: Gorgui Sy Dieng offre 250 millions de FCfa au ministère de la Santé

L’international de Basketball sénégalais évoluant en NBA, a encore une fois fait un important don au ministère de la Santé et de l’action sociale.

Un geste que le basketteur fait avec humilité : «Je ne vais pas essayer d’évaluer le matériel parce que ce n’est pas important pour moi. Ce qui importe c’est là où on le fait et ceux à qui il va servir. Et j’espère que le ministre a déjà pris les dispositions pour le donner aux ayants-droit.»