Economie

Situation économique du Sénégal: Ousmane Sonko invite Amadou Ba à un débat public

SENXIBAR- Le ministre de l'Economie et des Finances et du Plan(MEFP) a été l'hôte de l'Assemblée nationale, hier. Selon le quotidien l'AS, Amadou BA s'est rendu à l'hémicycle pour l’examen du projet de loi portant Loi de Finances Rectificative (LFR) qu'il devait défendre.



A cette occasion, le leader du PASTEF s'est encore illustré. D'après l'AS, le député Ousmane Sonko a été percutant hier, lors de l’examen du projet de loi portant Loi de Finances Rectificative. Il doute de la sincérité des chiffres avancés par le ministre de l’Economie. Ainsi pour éclairer la lanterne des Sénégalais, le leader de PASTEF a invité le ministre Amadou BA à un débat public médiatisé sur la situation économique et financière du pays. Puisque, dit-il, «vous vous arrangez toujours, avec vos députés et votre président de l’Assemblée nationale, pour que nous ne puissions nous exprimer convenablement avec un temps de parole de trois minutes ou cinq au plus».

AAD Senxibar

