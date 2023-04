Sitor Ndour contre-attaque : son accusatrice, Gabrielle Kane et un membre de Benno visés

Blanchi par la chambre criminelle où il était jugé pour viol, Sitor Ndour n’a pas attendu longtemps pour lancer la contre-offensive contre ceux qu’il désigne comme les responsables de ses déboires judiciaires. Dans ce sens, l’ancien directeur général du COUD va déposer ce lundi deux plaintes.



«La première est contre la jeune fille, sa maman et sa tante, pour dénonciation calomnieuse, informe le responsable de l’APR dans un entretien avec L’Observateur. J’ai l’ensemble des vidéos et audios de leur passage dans la presse.»



Et la deuxième plainte ? «C’est contre Gabrielle Kane, pour diffamation. Elle fait partie de ceux qui ont créé cette clameur publique. Mais je n’avais pas la possibilité de répondre. Quand la justice m’a innocenté, elle a encore fait un post sur sa page Facebook, déclarant que la justice a menti et que je suis coupable des faits.»

Sitor Ndour a également pointé les actes d’un homme politique qui lui ont fait penser qu’il était victime d’une «cabale politique». Ce dernier est membre de Benno Bokk Yaakar, «mais pas du parti APR», précise l’ancien directeur général du COUD. Qui lui reproche d’avoir «coaché les dames pour amener en réunion de rédaction».