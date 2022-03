Sindia : le maire Thierno Diagne arrêté

Le maire de Sindia, Thierno Diagne, a été arrêté par la gendarmerie hier, mardi 15 mars.



D’après Les Échos, qui donne l’information ce mercredi, l’édile Benno bokk yakaar «est cité dans énormément de dossiers», et l’affaire qui lui vaut son arrestation «est extrêmement corsée».



Le Témoin du jour, qui a également annoncé la nouvelle, suggère que l'affaire est liée à une arnaque foncière.



Celle-ci, affirme le journal, porte sur 1,7 milliard de francs CFA et a été commis au préjudice de la Fondation Sonatel.



Le Témoin rappelle que ce dossier avait d’ailleurs fait l’objet d’une enquête de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).