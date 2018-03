Signature de nouveaux accords de coopération entre le Sénégal et la Turquie:

Le Sénégal et la Turquie ont signé hier, jeudi 1er mars, de nouveaux accords de coopération. S’exprimant lors d’un point de presse conjoint dans le cadre de la visite officielle du président Erdogan au Sénégal, les deux chefs d’Etat ont annoncé que ces accords portent principalement sur les hydrocarbures, l’énergie et les mines, et tout autant dans le domaine ferroviaire et celui du tourisme.



La Turquie fait son entrée officielle dans les ressources pétrolières sénégalaises. En visite officielle depuis mercredi dernier, le président Turc Erdogan et son homologue Macky Sall ont signé hier, lors d’un point de presse au Palais de la République, de nouveaux accords de coopération dans quatre domaines dont celui des hydrocarbures. «Nous venons d’élargir le cadre de coopération entre nos deux pays avec la signature d’accords et de lettre d’intention dont quatre viennent d’être signés en matière ferroviaire, dans le domaine du tourisme mais également dans le domaines des hydrocarbures et de l’énergie et dans le domaine des mines», a annoncé le président Sall dans sa déclaration lors de cette rencontre avec la presse, à la suite d’un long tête-à-tête avec son homologue Turc. Poursuivant son propos, Macky Sall a également annoncé des discussions avec la partie Turque pour l’exportation de l’arachide sénégalaise en Turquie pour, dit-il, «atténuer le déficit commercial entre les deux pays».



« Nous poursuivons aussi des discussions pour que le Sénégal puisse exporter de l’arachide en Turquie pour atténuer le déficit commercial entre les deux pays en notre défaveur. La Turquie a apprécié dans la bonne direction cette proposition», a indiqué le président Sall qui n’a pas manqué de remercier son homologue pour son «action et son soutien ainsi que celui de son gouvernement qui ont permis au Sénégal de réaliser des infrastructures majeures dans la nouvelle ville de Diamniadio».



«Grâce à une ligne de financement de 300 millions de dollars, nous avons pu construire le Centre de conférence international de Diamniadio, le complexe sportif Dakar Aréna, le marché d’intérêt public national, la gare des gros porteurs, le parc d’exposition et l’hôtel qui est dans le Centre de conférence international de Diamniadio. C’est à cette ligne de crédit de Eskin Bank Turquie et aussi à l’implication des entreprises Turques que cela a pu être fait», a déclaré le président Sall. Prenant la parole à son tour, l’homme fort d’Ankara tout en se félicitant lui aussi des relations entre les deux pays s’est dit convaincu de l’importance des accords signés pour les deux pays. «J’attache une importance spéciale au développement du tourisme ici au Sénégal. J’attache également une importance à la coopération que nous avons dans les domaines des mines et des minerais mais aussi dans le domaine des hydrocarbures et de l’énergie pour les deux pays. Je pense et je considère que la coopération dans le chemin de fer sera importante pour la modernisation du Sénégal».



ERDOGAN FLINGUE LE PASSE ESCLAVAGISTE DES EUROPEENS EN AFRIQUE



Par ailleurs, le président Erdogan a flingué le passé esclavagiste des Européens en Afrique tout en vantant la collaboration de son pays avec les Etats africains basée sur le respect mutuel. L’homme fort d’Ankara, soulignant que le prochain siècle sera celui de l’Afrique, a même dit avoir «honte» à chaque fois qu’il pense à sa visite sur l’Île de Gorée effectuée lors de sa première venue au Sénégal. «Les relations de la Turquie avec le continent africain remontent au dixième siècle. Heureusement dans cette histoire millénaire, il n’y a pas une seule tâche négative. Il n’y a pas non plus dans ce passé des anecdotes tels que l’Île de Gorée où on a vu le massacre et l’exploitation au plus haut niveau», a indiqué l’hôte du président Sall. Et le chef d’Etat Turc d’insister. «Croyez-moi, à chaque fois que je me souviens de cette visite effectuée à l’Ile de Gorée, il y a cinq ans lorsque j’ai été ici en tant que Premier ministre, j’ai honte au nom de l’humanité. La position de tous mes frères africains face à ces massacres est digne de respect. Nous croyons que le prochain siècle sera celui de l’Afrique c’est pourquoi, nous avons une vision à long terme pour notre collaboration».



FERMETURE DES ECOLES YAVUZ SELIM : Erdogan adoube Macky Sall



Autre question évoquée par du président Recep Tayyip Erdogan mais passée sous silence par son homologue sénégalais lors de cette conférence de presse conjointe : la fermeture des écoles des écoles Yavuz Selim. Abordant ce sujet qui avait capté l’attention de plus d’un Sénégalais, le président Erdogan a félicité vivement le chef de l’Etat, Macky Sall pour sa décision de fermeture des écoles Yavuz Selim de son ennemie juré Fethullah Gülen, prédicateur Turc réfugié aux Etats unis et qualifié de cerveau du putsch manqué du 16 juillet 2016. Jugeant cette décision de fermeture des écoles «très importante», Recep Tayyip Erdogan s’est ainsi engagé à former dans des écoles de la fondation Maarif au Sénégal des générations qui aiment leur patrie.



«Le Sénégal est pour nous un ami précieux mais aussi un partenaire stratégique. Le Sénégal a également prouvé qu’il est l’ami de la Turquie en des temps difficiles, le 16 juillet 2016. Je voudrais également une nouvelle fois remercier le gouvernement sénégalais pour la solidarité dont il a fait preuve, lors de la tentative du putsch du 15-16 juillet 2016. Nous n’allons jamais oublier cette attitude noble. Nous allons continuer avec détermination la coopération que nous avons aves le Sénégal concernant la lutte contre la «Feth», a déclaré le président Erdogan. Avant de préciser dans la foulée : «la fermeture des écoles en lien avec la Feth est absolument très importante». Remerciant ainsi le gouvernement sénégalais pour le soutien qu’il apporte à la fondation Maarif, l’homme fort d’Ankara ajoutera : «Nous allons former dans des écoles que nous avons mis en place avec la fondation Maarif au Sénégal des générations qui aiment leur patrie qui travail pour leur pays et leur famille. Ces écoles continueront leurs activités sous l’assurance de l’Etat Turc et Sénégalais».