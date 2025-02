Sicap Mbao : vol de téléphones de luxe, un gang démantelé

Deux membres d'un gang de voleurs de téléphones mis hors d'état de nuire par la police de Sicap Mbao. Les Échos, qui relaye l'information, précise qu'un des mis en cause était fiché par la police.

Ces derniers ont perpétré leur dernier coup dans la nuit du 12 au 13 février dernier, vers 04h du matin, emportant «deux Iphone 16 et 13, un téléphone Fold 6 de marque Samsung, un autre portable de marque Techno, et la somme de 1,5 million de francs Cfa, soit un butin d'une valeur globale de 5 millions», estime le journal.

La même source confie qu'après une plainte contre X déposée par le nommé G. G., signalant qu'un des portables volés, appartenant à son épouse et contenant la somme de 88 000 F Cfa, les hommes du lieutenant de police Amadou Abdoul Camara ont adressé «une réquisition à la Sonatel», confirmant «le retrait du montant du compte Wave de la dame». Le gang aurait réussi à décoder le téléphone avec l'aide d'un technicien pour avoir accès au compte, avance le journal.

«Ainsi, les agents de terrains lancent la recherche sur les réseaux et géolocalisent l'agence multiservices qui a fait la transaction financière. Ils débarquent sur les lieux, vérifient les différentes transactions financières de ladite agence et découvrent le pot aux roses. Ils visionnent les vidéos de la caméra de surveillance et identifient l'un des malfrats, qui est connu des services de police.»

La chasse à l'homme porte ses fruits, poursuit le quotidien d'information : «M. D., localisé dans une rue à Diamaguène, est [aussitôt] interpellé à bord d'une moto. Soumis à une fouille corporelle, il est pris avec deux téléphones portables volés. Il s'agit du Iphone 16 et du Fold.»

Passant aux aveux, il confesse avoir «commis le cambriolage avec [s]on camarade nommé Idy.» «On a ensuite partagé le butin. Je pris les deux téléphones et lui les deux autres. Je l'ai perdu de vue après notre forfait», a-t-il affirmé avant de balancer, A. S. Il s'agit «du nom du technicien et spécialiste en décodage de téléphones volés, complète Les Échos. Qui signale que le génie en informatique «s'apprêtait à décoder sept autres téléphones portables volés», lors de son arrestation. La perquisition effectuée par les limiers a également abouti à «la saisie de trois ordinateurs qu'il utilisait comme matériel de décodage».

Poursuivis pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit en réunion par escalade et complicité, A. S. et M. D. ont été déférés au terme de leur garde-à-vue tandis que «le troisième et dernier élément du gang», en fuite, est activement recherché.