"Si on on arrête le maire, Khalifa Sall, on doit aussi arrêter le payeur percepteur" (Amadou Sène Niang, spécialiste en gouvernance locale)

La Caisse d'avance de A à Z : Amadou Sène Niang, spécialiste en gouvernance locale fait ici sur Leral TV, le décryptage technique et reste convaincu que "si on on arrête le maire, Khalifa Sall, on doit aussi arrêter le payeur percepteur". Décryptage...

