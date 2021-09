Serigne Mountakha à Yankhoba Diatara : " Amna mbekté si yaw..." Le ministre de l'Economie Numérique et des Télécommunications doit être aux anges suite aux mots que le Khalife Général des mourides à prononcés à son endroit. "On m'a informé du travail de titan que tu as réalisé avec les équipes de ton département ministériel pour que le Grand Magal soit une réussite du point de vue de la connectivité. Je prie Allah de te rétribuer et de t'accorder une réussite dans la mission qui t'a été confiée par le Chef de l’Etat" a témoigné et prié le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacke. Et Al Mountakha de poursuivre pour signifier au ministre toute sa fierté. "Je suis au courant de tout ce que tu fais en tant talibé. Amna mbegté si yaw" lui a lancé le Khalife. Avant de lui demander de se rapprocher encore, tenir les deux mains du ministre et prier pour lui. Cette visite auprès du Khalife a été précédée par celles effectuées auprès de Serigne Bass Abdou Khadre, porte parole du Khalife et Serigne Moussa Naawel.