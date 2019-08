Serigne Mbaye Sy Mansour : « Dieu a fermé les vannes du ciel … »

Dirigeant ce lundi 12 août, la prière de l’Aid el kébir à la mosquée de Khal-Khouss de Tivaouane, Serigne Mbaye Sy Mansour révèle qu’au vu du foisonnement des comportements aux antipodes de la religion musulmane chez bon nombre de Sénégalais, Dieu a choisi de fermer les vannes du ciel pour montrer aux pécheurs sur cette terre bénite du Sénégal que la vie dans ce bas monde lui appartient.



Négativité…



« Quand dans un environnement donné les forces négatives prennent le dessus sur celles positives, Dieu nous punit et bonjour les catastrophes de toutes sortes. La banalisation religieuse qui gangrène notre pays, ne fera que l’accentuer, si nous ne rebroussons pas chemin pour nous remettre sur le droit chemin tracé par Dieu, tel que l’a enseigné le Prophète Moha­med (Psl) « , déclare Serigne Mbaye Sy Mansour.



Prières…



Le Khalife des Tidianes a invité les musulmans sénégalais au repenti, au respect et au pardon. Dans son sillage, Son Excellence Mgr Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar, se faisant l’écho des interrogations et inquiétudes des agriculteurs face un hivernage qui tarde à s’installer dans plusieurs localités du pays, avait recommandé de former une chaîne de prière orientée vers Dieu, pour obtenir la faveur d’un hivernage pluvieux et paisible.