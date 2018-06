Sénégal vs Colombie(CM 2018): ’’J’ai trouvé des lions déterminés’’ (Ministre des Sports)

’’J’ai trouvé des joueurs décidés, des footballeurs déterminés et qui sont conscients des attentes du peuple et du continent’’, a-t-il expliqué.



Le ministre des Sports, qui s’est rendu dans leurs vestiaires dimanche après le nul contre le Japon, dit avoir vu "des footballeurs qui s’en voulaient presque de n’avoir pas réussi à assurer la qualification dès le 2-ème match’’.



’’La page du Japon est tournée et avec le staff, je sais qu’ils vont jouer pour la victoire contre la Colombie’’, a-t-il dit, assurant que le message du chef de l’Etat, Macky Sall, après le coup de sifflet final a été ’’bien perçu’’.



Les joueurs ’’savent pouvoir compter sur le président de la République qui est toujours à leur côté, pour leur assurer tout son soutien’’, a ajouté le chef du département des Sports.



Victorieuse (2-1) lors de son premier match contre la Pologne, l’équipe du Sénégal, qui a mené deux fois au score, a été contrainte au partage des points avec le Japon lors de sa 2-ème sortie, dimanche à Ekaterinbourg.



Ce jeudi, contre la Colombie (3 points +2), les Lions (4 points +1) seront assurés de la qualification en cas de résultat positif, quel que soit le résultat de l’autre rencontre du groupe devant opposer à la même heure la Pologne (0 point) au Japon (4 points +1).