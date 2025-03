Sénégal : Un projet minier régional de 509 milliards de FCFA prend forme

Le Sénégal a officiellement dévoilé un projet ambitieux de développement d’un pôle minier régional. Ce projet, estimé à 509 milliards de francs CFA, a été présenté hier, jeudi 20 mars, à Dakar par le ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Sérigne Guèye Diop. Cette initiative vise à créer environ 6 000 emplois directs et indirects, dynamisant ainsi le secteur minier du pays.



Dans son dessein de devenir un acteur incontournable du secteur minier en Afrique de l’Ouest, l’État du Sénégal a mis en place une étude approfondie pour structurer un plan minier d’ampleur. Ce projet, destiné à servir de référence, s’attache aux régions de Thiès, Kédougou et Tambacounda et s’appuie sur l’élaboration d’une offre structurée et cohérente. L’analyse de ce projet a permis d’évaluer les besoins à 509 milliards de FCFA, financés conjointement par l’État et le secteur privé, afin d’optimiser l’exploitation des ressources minières et de booster l’attractivité du pays dans ce domaine.



Lors d’un atelier organisé à Dakar sur la relance du hub minier régional, dans le cadre de l’Agenda de transformation 2050, le ministre a souligné que cette initiative s’articule autour de trois composants clés : une plateforme de collaboration qui inclut chercheurs, start-ups, étudiants, centres de recherche, investisseurs et industriels pour renforcer les capacités et le capital humain ; un pôle logistique dédié aux opérations logistiques des intrants miniers ; et un centre de services réunissant toutes les prestations d’appui à l’industrie minière.



Bien que le Sénégal dispose de riches gisements de calcaire, d’or, de phosphate, de fer et de minéraux rares, seulement 23 % des services miniers sont actuellement réalisés localement. Le gouvernement envisage ainsi de stimuler la transformation locale des matières premières, avec un accent particulier sur la production de produits intermédiaires et finis. Cela inclut, par exemple, des infrastructures pour raffiner et transformer l’or, favorisant ainsi la création d’une industrie de bijouterie locale.



Le ministre Diop a également encouragé les investisseurs nationaux à s’engager dans ce projet d’importance stratégique, tout en appelant les partenaires internationaux à respecter le contenu local pour soutenir l’industrialisation du Sénégal. Par ailleurs, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Birame Souleye Diop, a indiqué que tous les ministères concernés sont mobilisés depuis 2022 pour la mise en œuvre du projet.



Salimata Kane, porte-parole de certains porteurs de projets, a exprimé son impatience face à la matérialisation de cette infrastructure, soulignant le potentiel de transformation du secteur minier. « Sur le plan financier, nous représentons collectivement plus de 120 milliards de francs CFA », a-t-elle précisé.



M. Alpha Sy, directeur exécutif du Club des investisseurs, a salué le choix de confier ce projet au secteur privé national, répondant ainsi aux attentes des acteurs locaux. Le Sénégal espère devenir un pôle minier de référence en Afrique, conciliant exploitation optimale des ressources et développement industriel durable.



Le contenu de cet article, reformulé à partir des informations fournies par le site de nos confrères de Sud Quotidien, reflète l’importance de ce projet pour le Sénégal et son impact potentiel sur le secteur minier de la région.