Economie

Sénégal-Turquie: Les hommes d'affaires turcs invités à s'intéresser à l'arachide sénégalais

Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a appelé les hommes d’affaires turcs à s’intéresser à l’arachide originaire du Sénégal, l’une des meilleures au monde selon lui.



"Sur le commerce agricole en particulier, j’encourage les acteurs du secteur privé turc et sénégalais intéressés, à acheter les arachides du Sénégal (…), parce que certainement nos arachides font partie des meilleures au monde, la Chine l’a confirmé", a déclaré Macky Sall.



Il s’exprimait jeudi à Dakar, à l’occasion d’un forum d’affaires séngalo-turc, auquel participait son homologue Recep Tayyip Erdogan, en visite officielle de trois jours au Sénégal.



Macky Sall demande aux opérateurs turcs de contribuer au développement des échanges sénégalo-turcs dans le secteur agricole, au-delà de l’intérêt qu’ils peuvent porter sur l’arachide en particulier.



"Clairement, nous avons du travail à faire ensemble pour booster les échanges et les investissements entre les deux pays, notamment en ce qui nous concerne le développement de l’agriculture et de l’agro business", a indiqué le président Sall.



Selon lui, le secteur privé sénégalais "est très dynamique" dans le domaine de l’agriculture et de l’agro-business, où "le Sénégal a des besoins de production et de transformation locale de ses produits agricoles pour assurer l’autosuffisance alimentaire et perfectionner ses filières horticoles et son élevage".



Le gouvernement sénégalais, en ce qui le concerne, a "besoin de mécaniser davantage’’ le secteur agricole, "y compris par l’utilisation plus intensive de matériels agricoles de transformation", a ajouté le président de la République.



Aussi a-t-il invité les 400 entreprises sénégalaises et 150 opérateurs turcs présents à ce forum d’affaires à "explorer toutes les niches d’investissement et de partenariats gagnant-gagnant", pour développer davantage le secteur de l’agriculture et d’autres opportunités d’affaires dans le domaine de la santé, du tourisme, de l’exploitation des ressources naturelles, entre autres secteurs.



APS

AAD Senxibar

