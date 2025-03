Sénégal - Soudan : Illay Camara déplore le manque de réalisme des Lions

Lors d’une conférence de presse tenue après l’entraînement au stade annexe de Diamniadio, Illay Camara est revenu sur la performance de l’équipe face au Soudan. Selon le joueur, le manque d’efficacité a été le principal point faible.

« On a bien maîtrisé le match, mais on n’a pas su concrétiser. On a eu beaucoup plus d’occasions que le Soudan, qui s’est contenté de deux ou trois opportunités. Tout s’est joué sur l’efficacité », a-t-il analysé.

Malgré le match nul, Illay Camara et ses coéquipiers sont déterminés à rebondir face au Togo. « Pour moi, ce nul a un goût de défaite. Cela dit, ce point reste précieux. On va tout donner pour s’imposer contre le Togo », a-t-il assuré avec conviction.

Le joueur a également tenu à saluer la prestation remarquée de son coéquipier Antoine Mendy, titularisé lors de la rencontre. « Antoine a été excellent, on est tous fiers de lui. Si j’ai la chance de jouer, je ferai tout mon possible pour offrir la victoire au Sénégal », a conclu Illay.