Sénégal : Puma nouvel équipementier (officiel)

Comme convenu depuis le mois de décembre, la marque Puma a annoncé ce jeudi qu’elle devient officiellement le nouvel équipementier de la sélection du Sénégal. C’était déjà le cas entre 2005 et 2015.



C’était en bonne voie depuis près de deux mois, c’est désormais officiel. Ce jeudi, la firme Puma a confirmé qu’elle redevient l’équipementier de la sélection du Sénégal. « PUMA et la Fédération Sénégalaise de Football annoncent en ce jour, avoir trouvé un accord à long terme qui verra les Lions de la Teranga être équipés par la marque PUMA en vue de la Coupe du monde de la FIFA 2018 et à plus long-terme. L’équipe nationale du Sénégal fera ses débuts en PUMA lors de la fenêtre de matchs internationaux au mois de mars. Le nouveau maillot sera visible à l’échelle internationale lors de la Coupe du monde de la FIFA 2018 en Russie, le deuxième Mondial auquel participeront les Lions du Sénégal », indique le communiqué.



« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau le Sénégal dans la famille PUMA. C’est une excellente équipe pleine de jeunes talents, ils l’ont parfaitement démontré lors des qualifications pour la Coupe du monde. Par rapport à la longue histoire qu’entretient PUMA avec le football africain et les caractéristiques des Lions de la Teranga, avec leur style de jeu et leur enthousiasme, nous pouvons dire qu’ils conviennent parfaitement à PUMA et à notre positionnement Forever Faster », a expliqué le président du directoire de Puma, Bjørn Gulden. « Je suis heureux de confirmer notre partenariat avec PUMA. Ils représentent une grande marque internationale et nous connaissons déjà leur professionnalisme et leur engagement pour le football africain. Nous sommes impatients de jouer avec nos nouveaux maillots », a ajouté le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Augustin Senghor. « L’équipe nationale sénégalaise rejoint un contingent de fédérations comme l’Italie, la Suisse, l’Autriche, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et la République Tchèque. Les clubs de football équipes par PUMA, comme le Borussia Dortmund, Arsenal font également partie de la famille PUMA, comme certains des meilleurs footballeurs du monde tels que Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Sergio ‘Kun’ Agüero, Cesc Fabregas, Mario Balotelli, Hector Bellerin, Marco Reus, Julian Weigl, Gianluigi Buffon et Yaya Touré », conclut le document sans donner donc de date précise concernant la date de lancement du nouveau maillot.

AAD Senxibar

