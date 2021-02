Sénégal : Le vaccin d'AstraZeneca attendu dans la première semaine de mars.

Grâce aux 200 000 doses du laboratoire chinois Sinopharm, le Sénégal peut officiellement lancer mardi 23 février sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Hier samedi, le ministre de la Santé a présidé le déploiement du produit chinois dans les régions.



Secoué par une deuxième vague plus mortelle du coronavirus, le Sénégal a décidé d'accélérer la cadence et s'engage à vacciner au moins 20% de sa population d'ici la fin de l'année 2021.



Le plan de déploiement des vaccins élaboré par la Direction de la prévention au ministère de la Santé a donné le détails des groupes ciblés, notamment le personnel de santé (20 668 ; 0,12%), les 60 ans et plus sans comorbidités (447 811 ; 2,6%), les 60 ans et plus avec comorbidités (516 705 ; 3%) et les 19-60 ans avec comorbidité (2 445 736 ; 14,2%). Soit, un total de 3 430 920 personnes à vacciner dans un premier temps.



Mais compte tenu de la timidité de la première acquisition, le personnel sanitaire et les agents de première ligne seront les premiers bénéficiaires, précise le Directeur de la Prévention à nos confrères du journal allemand Bloomberg.



Le rythme s'accélèrera au mois de mars avec l'arrivée des doses espérées de l'initiative Covax. Dans ce dispositif lancé en juin 2020 pour venir en aide aux pays sous-developpés, le Sénégal devrait avoir droit à au moins 1,3 million du produit élaboré par le laboratoire AstraZeneca en collaboration avec l'Université d'Oxford. Mais ce sera sous licence Serum Institute of India (SII).



Selon le Dr Mamadou Ndiaye, ces doses sont attendues dans la première semaine du mois de mars.



Sur son site internet, l'alliance du Vaccin, l'un des organismes qui pilotent cette facilité avec l'Oms, avait annoncé que les premières livraisons devraient être effectuées vers la fin du mois de février.



À l'occasion de la réception du vaccin chinois, le président de la République a annoncé l'arrivée prochaine de 6,7 millions de doses d'autres fabricants. Le comité consultatif pour la vaccination au Sénégal a validé cinq vaccins contre la Covid-19.