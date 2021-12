Sénégal : Le gouvernement majoritaire dans le capital de Aibd S.A.

L’Assemblée nationale a adopté, mardi, à l’unanimité le projet de loi autorisant la prise de participation majoritaire de l’Etat dans ’’AIBD.SA’’.

A en croire le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr. « Cette nouvelle loi va permettre à la société de s’organiser et se mobiliser pour relever les financements nécessaires aux travaux de construction du hub aérien du Sénégal’ », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Le hub aérien est un des piliers du Plan Sénégal émergent (PSE), et permettra à l’AIBD de pouvoir construire un centre de maintenance des avions au Sénégal, un centre de formation aux métiers de l’aviation civile pour que Air Sénégal puisse avoir assez de pilotes et de techniciens à bord », a précisé le ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr.