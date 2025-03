Sénégal : Le FMI confirme la Cour des comptes et évoque une dette cachée de 4 585 milliards Fcfa

Le Fonds Monétaire International (FMI) a confirmé les chiffres publiés il y a quelques semaines par la Cour des comptes. Selon l'institution financière, l'administration de Macky Sall a bien "caché" une bonne partie de la dette sénégalaise, s'élevant à 4 585 milliards Fcfa.

« Il y a eu une décision très consciente de sous-estimer le stock de la dette. Donc on est d'accord avec la conclusion du rapport de la Cour des comptes », a déclaré Edward Gemayel.

Selon le responsable de la délégation du Fonds monétaire international (FMI), la dette des 5 dernières années a été minorée pour permettre au Sénégal de rester au vert et de lever encore plus de fonds. « Il y a une sous-estimation. On a une partie de la dette qui a été cachée et ceci a permis aux autorités de pouvoir s'endetter plus sur les marchés, de donner un signal plus positif aux marchés financiers et aussi de pouvoir s'endetter à des taux plus favorables que ce que ces taux auraient été si la dette était plus élevée », explique le chef de la délégation du FMI.