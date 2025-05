Sénégal : Google appliquera une TVA de 18 % dès le 1er juin 2025, selon Basile Niane

Selon un post de Basile Niane publié sur les réseaux sociaux, Google a officialisé l’application d’une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 18 % sur ses services numériques au Sénégal à partir du 1er juin 2025, conformément à l’article 355 bis du Code général des impôts. Comme l’indique Basile Niane, cette mesure concerne « tous les services numériques fournis aux clients situés au Sénégal », incluant le streaming vidéo et musique, les abonnements SaaS, le cloud computing, la publicité en ligne, les jeux vidéo téléchargeables et les applications payantes.

Basile Niane rapporte que Google a précisé dans un message aux utilisateurs que « les professionnels assujettis à la TVA devront fournir leurs informations fiscales locales (NINEA ou registre de commerce) » pour mettre à jour leur profil, avec le NINEA apparaissant ensuite sur les factures. Cette initiative, lancée par l’État sénégalais en juillet 2024 pour taxer les plateformes numériques étrangères, a déjà généré 1,7 million de dollars de recettes fiscales. Basile Niane souligne que le gouvernement vise à mobiliser 10 milliards FCFA à moyen terme dans le cadre du New Deal Technologique.