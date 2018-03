Sport

Sénégal-Football-Sélection: Santy NGOM continue sa progression dans la tanière

L’attaquant français d’origine sénégalaise, Santy Ngom, va marquer d’une croix blanche la saison 2017-2018 au cours de laquelle il a joué son premier match professionnel avec le FC Nantes et connu sa première sélection avec les Lions qualifiés à la Coupe du monde 2018.



Le footballeur de 25 ans qui n’a joué que 11 matchs avec le FC Nantes dont quatre comme titulaire, était inconnu dans le bataillon des joueurs professionnels quand il rejoignait les "Canaris" six mois auparavant.



Arrivé de Suze, un club de division d’honneur français (6-ème niveau dans le football français), Santy Ngom a été titularisé pour la première fois chez les professionnels nantais le 10 décembre dernier.



Appelé à présenter sa nouvelle découverte, son entraîneur, l’Italien Claudio Raniéri qui ne l’avait pas fait jouer dimanche dernier contre Marseille, parle d’un "footballeur qui ne lâche rien".



"Il marque beaucoup dans les entraînements, il dribble bien et il a une bonne vision du jeu. Il lui reste à gravir la marche pour réussir en L 1", explique l’Italien interrogé sur son nouvel attaquant.



Son ancien président à Suze parle d’"un garçon doué’’ et dit ne pas comprendre ’’pourquoi il n’a pas explosé avant". "Il marquait les yeux fermés. Je lui avais dit : tu vaux mieux que ça, il faut que tu bosses, rappelle Joël Bruneau dans quotidien sportif français, l’Equipe du 20 décembre dernier.



Appelé par Aliou Cissé dans son groupe de 30 joueurs pour la préparation de la Coupe du monde, l’attaquant français d’origine sénégalaise était venu "au FC Nantes pour renforcer l’équipe réserve".



Présenté par le sélectionneur du Sénégal comme "un joueur intéressant et technique", l’attaquant n’a eu besoin que de six mois pour convaincre le staff du technicien italien, vainqueur de la Premier league anglaise avec Leicester en 2016.



Et après deux entrées en jeu contre Toulouse (2-1, le 4 novembre) et à Saint-Étienne (1-1, le 3 décembre), l’attaquant de 24 ans, commence à tracer son sillon.



L’attaquant qui avait fait ses classes au Mans avec son ami Anthony Koura (Nancy, L 2), est passé par le CFA 2 à Guingamp et le CFA au PSG, aussi, en 2014-2015 mais aussi dans la réserve parisienne.



Santy Ngom "y a côtoyé (Zlatan) Ibrahimovic quand il était appelé dans les entraînements de Laurent Blanc", rappelle le quotidien sportif français, avant de faire un tour au Levski Sofia (Bulgarie), à la JS Kabylie (Algérie) avant un retour à Luçon (France).



En attendant de rêver de prendre part à une phase finale de Coupe du monde (14 juin au 15 juillet) où il peut jouer d’autres grands attaquants comme le Polonais Robert Lewandowski (Bayern Munich, Allemagne), il peut toujours améliorer ses connaissances géographiques.



Avec les Lions, il a été appelé pour jouer contre l’Ouzbékistan à Casablanca (Maroc) et la Bosnie au Havre (France).

APS

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre