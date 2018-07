Sénégal-Chine-Coopération: XI JINPING espère que sa visite permettra d'approfondir les relations sino-sénégalaises

Le président de la République populaire de Chine est attendu samedi au Sénégal pour une visite d’Etat de 48 heures, premier déplacement du dirigeant chinois dans la sous-région.

Dans une tribune parue dans l’édition de vendredi du quotidien national Le Soleil, intitulée en langue nationale wolof "Su nu Jappo la Chone et le Sénégal", le numéro un chinois fait d’abord observer que les relations sino-sénégalaises ont connu "des "hauts et des bas" en 47 ans.

Mais malgré tout, "le soutien, l’amitié et la coopération, le rapprochement des cœurs restent depuis toujours la dimension essentielle" des relations entre les deux pays, écrit-il.

Il a signalé qu’en 2005, "une nouvelle page s’est ouverte avec le rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays", suite à la décision du Sénégal de rompre ses relations diplomatiques avec Taiwan.

"La Chine soutient le Sénégal dans ses efforts pour emprunter une voie de développement adaptée aux réalités nationales, et le Sénégal soutient fermement la Chine sur les questions touchants ses intérêts vitaux", a noté Xi Jinping.

Il s’est félicité de ce que "la confiance politique mutuelle" entre son pays et le Sénégal "se renforce sans cesse", la coopération mutuellement avantageuse entre les deux pays se traduisant à ses yeux par "des résultats tangibles" pendant que "la coordination reste étroite sur les grandes questions internationales".

"Les relations entre la Chine et le Sénégal ont franchi un grand pas en avant, passant du partenariat d’amitié et de coopération à long terme au partenariat global stratégique", a estimé le président chinois.

De l’avis de Xi Jinping, le Sénégal et la Chine "doivent rester attachés à l’égalité et à la confiance mutuelle" et envisager "des relations bilatérales dans une perspective à long terme", tout en se soutenant "fermement sur les questions touchant les intérêts vitaux et préoccupations majeures".

Dans cette perspective, la Chine "entend multiplier les échanges d’expériences avec le Sénégal sur la gouvernance et partager les expériences réussies qu’elle a acquises durant les 40 ans de réforme et d’ouverture en matière de développement industriel, de redressement rural et de lutte contre la pauvreté en vue d’un meilleur développement des deux pays" , a promis le président de la République populaire de Chine.

Le dirigeant chinois a par ailleurs décliné les nouveaux contours des relations sino-sénégalais, en demandant aux deux pays de "resserrer les liens d’amitié" entre leurs deux peuples.