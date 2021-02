Sedhiou- Le Directeur de l'emploi installe le Centre d'Incubation Communautaire (Photos)

Ce service public de l'emploi de proximité, avec l'appui des collectivités locales, de la société civile et des partenaires techniques et financiers, s'activera dans la lutte contre le chômage, la migration irrégulière et le sous-emploi des populations.



A cet effet, dans une dynamique d'explorer les potentialités de la région, le Directeur de l'emploi, Monsieur Modou FALL a d'abord effectué une série de visites :



Étape 1 : nous avons effectué des visites techniques dans les locaux des GIE : Kaïraba; Nèmā ; et kouté Diomboulou qui évoluent dans la transformation et la commercialisation des produits locaux.



Étape 2 : nous avons visité les locaux d'un jeune entrepreneur qui évolue dans l'imprimerie, la communication digitale et événementielle ( Azur média technology).



Etape 3 : nous avons visité le Pôle Aquacole de Sédhiou où des femmes entrepreneures s'activent dans la pisciculture pour lutter efficacement contre le chômage.



Le Directeur a magnifié l'engagement de ces braves femmes et jeunes entrepreneurs de Sédhiou.



«L'emploi pour tous, tous pour l'emploi ».