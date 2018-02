Faits Divers

Sécurité: Quatre membres d'une bande de malfaiteursarrêtés à Foundiougne(Gendarmerie)

La brigade de gendarmerie de Foundiougne, dans la région de Fatick, a récemment conduit devant le procureur quatre individus faisant partie d’une bande de malfaiteurs dont la présence avait été signalée "depuis un certain temps" dans la zone centre du Sénégal, annonce la division communication de la gendarmerie nationale.



Ces arrestations sont parties d’une "alerte qui faisait état de la présence de trois individus enturbannés et armés qui tentaient de cambrioler le bureau de poste de Djilor (Foundiougne), dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 février 2018", rapporte un communiqué transmis mardi à l’APS.



Une patrouille a été envoyée sur les lieux, qui a permis l’arrestation de trois individus, "après des échanges de coups de feu qui ont ponctué la course-poursuite" avec les cambrioleurs qui se sont ensuite résignés à se rendre, ajoute le texte.



"Une fouille du véhicule utilisé par la bande a permis de mettre la main sur un pistolet automatique et quatre munitions. Ils ont été arrêtés et leur véhicule immobilisé", précise le communiqué.



Dans la continuité de l’enquête ouverte suite à cette première interpellation, "une personne a été arrêtée comme faisant partie de la bande", portant à 4 le nombre d’individus arrêtés dans cette affaire et conduite devant le procureur de la République de Fatick.



Ils sont poursuivis pour "coups et blessures volontaires, tentative de vol en réunion avec effraction commis en temps de nuit avec moyen de locomotion et arme", signalent les gendarmes.

AAD Senxibar

