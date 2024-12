Seconde Guerre mondiale : on connait le nombre de tirailleurs rentrés à Dakar

Officiellement, 1280 tirailleurs sénégalais, sur les 63 000 enrôlés pour la Seconde Guerre mondiale, sont rentrés à Dakar à la fin du conflit (1939-1945). C’est le chiffre avancé par Mamadou Koné, professeur d’histoire et de géographie à la retraite devenu conseiller technique à la Direction des archives du patrimoine historique des forces armées.



Ce dernier, repris par Les Échos, guidait le Président Diomaye Faye et ses invités lors de la visite du Mémorial de Thiaroye, en marge de la commémoration des 80 ans du Massacre.



Mamadou Koné assure que sur les 63 000 tirailleurs sénégalais (ressortissants de différents pays d’Afrique), 24 000 ont été tués durant la guerre. D’autres, souligne-t-il, ont péri de froid, de faim et de brimades en France où ils étaient faits prisonniers.