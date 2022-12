Sébikotane : Pape Alé Niang entame une grève de la faim

Le Directeur de publication du site Dakar Matin a décidé d’entamer une grève de la faim. Une information donnée par son avocat, Me Ciré Clédor Ly. Par ailleurs, la robe noire indique que son client « n’acceptera aussi de recevoir aucun soin de l’administration pénitentiaire ».



« Je tenais à vous confirmer que Pape Alé a pris la décision irrévocable d’entamer une grève de la faim à partir de vendredi matin, a annoncé la robe noire. Et par ailleurs, il fait savoir qu’il n’acceptera aucune intervention médicale de qui que ce soit s’il advenait qu’il se trouve en danger en dehors de son médecin personnel et que l’administration pénitentiaire est informée de cette décision et a aussi toutes les coordonnées de son médecin personnel ».

Arrêté le 6 novembre dernier, le journaliste est incarcéré à la prison de Sébikotane. Le Secrétaire général de Reporters sans frontières (Rsf), Christophe Deloire, en compagnie d’une délégation de la Coordination des associations de presse (CAP), lui a rendu visite hier.



A leur sortie, ils ont demandé la libération immédiate et sans condition de leur confrère, tout en interpellant le Président Macky Sall sur son engagement « de n’emprisonner aucun journaliste » durant ses mandats.