Sébikotane : Les mécaniciens de l’ancienne piste recasés dans un site avec toutes les commodités par l’Etat du Sénégal.

Le recasement des mécaniciens après leur déguerpissement de l’ancienne piste, est sur le point de se matérialiser à Sébikotane. Les principaux concernés vont recevoir dans les jours à venir leurs titres de propriétés et des fonds qui vont leur permettre de reprendre leurs activités.



Selon Bamba Yade, chef du projet ONURA Groupe, « c’est un projet qui vient à point nommé pour combattre l’occupation anarchique, le manque de sécurité. Il ne faut pas se voiler la face, là où se trouvent les mécaniciens, il y a d’autres activités parallèles…. »



Ce site sera géré de manière très professionnelle avec toutes les fonctionnalités pour le développement de ce secteur, fera-t-il savoir. Du côté des acteurs, c’est un rêve qui devient réalité grâce à la politique du président de la République Macky Sall.



« Il avait promis de nous recaser dans un site moderne. Le site est là et nous sommes vraiment flattés et nous le remercions du fond du cœur…. », dira Souleymane Ciss, le représentant des mécaniciens de l’ancienne piste. C’était lors d’une visite de chantier qui a eu lieu avec le Ministre de l’Artisanat ce 21 octobre à Sébikotane.