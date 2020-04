Scandale présumé sur le marché du riz

On sait un peu plus sur les deux entreprises de l'homme d'affaires et propriétaire du restaurant Planet Kebab Rayan Hachem qui est au cœur d'un présumé scandale de passation de marché de riz destiné à l'aide à la population dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19.



Selon les documents qui nous sont parvenus, le propriétaire de Planet Kebab a créé l'entreprise Avanti Suarl le 1er octobre 2016.



Pour la deuxième entreprise Afri & Co Suarl, le libanais l'a l'a créée il y a juste 7 mois, c'est-à-dire à la date du 12 septembre 2019.



Pour rappel, M. Hachem a gagné deux marchés de plus de 18 milliards de FCFA dans le cadre de l'aide alimentaire pour la lutte contre la Covid-19.