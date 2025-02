Scandale financier : Un emprunt dissimulé refait surface dans la dette de l’État

En janvier 2022, le ministre des Finances du Sénégal a signé, au nom de l’État, une convention de crédit avec International Business Bank T et International Business Bank B. Cet emprunt, d’un montant de 91,94 milliards de FCFA, avait pour but de financer l’acquisition de matériel, mais sans en préciser la nature exacte. Avec les intérêts, la somme à rembourser atteignait 105,05 milliards de FCFA, et devait être réglée d’ici 2026, par des échéances trimestrielles.



Toutefois, cet emprunt a suscité des interrogations. D’une part, la nature du matériel acquis est restée floue, et d’autre part, l’opération a été réalisée sous le sceau du « Secret », rendant impossible toute vérification.



Plus encore, rapporte Libération, des irrégularités ont été relevées par la Cour des comptes : l’absence de respect des procédures habituelles pour contracter une dette publique, ainsi que le non-versement des fonds dans les comptes du Trésor public. De plus, un reliquat de 80,04 milliards de FCFA a été remboursé par le Trésor sans être correctement comptabilisé dans les livres.



L’enquête a aussi révélé que les banques impliquées, contrôlées par Mahamadou Boun-Koungoú, un homme d’affaires burkinabé proche de plusieurs dirigeants africains, ont également joué un rôle dans la régularisation de cet emprunt.



Lors de l’Appel public à l’épargne (APE) lancé par l’État du Sénégal en mars 2023, ces mêmes banques ont souscrit pour un montant correspondant à leurs créances, transformant ainsi une dette initiale contractée dans des conditions opaques en une créance régulière inscrite dans la dette publique.