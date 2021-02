Scandale dans l’armée : Un sergent vole des cœurs artificiels et du matériel d’hémodialyse

Un gros scandale éclabousse l’armée sénégalaise. I. D., sergent en service à l’hôpital militaire de Ouakam (HMO), a été arrêté par les gendarmes de la Section de Recherches de Colobane pour vols présumés de médicaments, de cœurs artificiels et de matériels d’hémodialyse.



Selon le quotidien L’Observateur qui vend la mèche dans sa livraison de ce vendredi, il a reconnu les faits à lui reprochés.



Préposé à la garde du stock de matériels médicaux, le sous-officier tenait son juteux «business» depuis un an sans être démasqué. Ce qui avait conduit à une rupture de médicaments et de matériels d’hémodialyse.



Placé sous mandat de dépôt, un ordre de poursuite a été décerné par le ministre des Forces Armées contre le sergent qui sera radié.