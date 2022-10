Saraya : Un acheteur grugé avec des pierres mélangées à des substances à la place de l'or

La ficelle de l'escroquerie est tellement grosse qu'on a du mal à y croire. Et pourtant, un commerçant acheteur d'or établi au village de Kharakhena dans le département de Saraya a été floué alors qu'il espérait acheter de l'or pur auprès de deux individus qui ont mis au point un scénario alambique de cette escroquerie.

En lieu et place de l'or, les escrocs ont pris des pierres qu'ils ont mélangées avec des substances permettant aux pierres de briller comme le métal jaune. Loin de se douter, le commerçant met la main à la poche. En échange de son argent, le commerçant n'a reçu que du faux en or. Une rocambolesque affaire que les hommes de l'adjudant Laye Diaw Ndiaye, commandant la brigade de gendarmerie de Saraya, ont réussi à élucider. La ténacité et la perspicacité des gendarmes ont permis de démanteler le réseau composé de Demba Diallo, 24 ans et de Sirima Keita, 22 ans.