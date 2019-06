Sport

Santi Ngom et Sidy Sarr évincés par Aliou Cissé dans sa liste

Aliou Cissé devait dimuner deux jouer pour atteindre les 23 réclamés par la CAF pour la CAN 2019. C'est chose faite maintenant, Santi Ngom et Sidy Sarr ne connaitront pas malheureusement leur première CAN

La Rédaction

