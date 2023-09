Sanctions de la Cedeao : Le Niger envoie un message très clair au Nigeria

Après le coup d’État du 26 juillet dernier au Niger, les dirigeants de la Cedeao ont pris de sévères sanctions contre Niamey. Le Nigeria, qui préside actuellement l’organisation sous-régionale a, comme d’autres pays, fermé ses frontières avec le Niger. Il a aussi suspendu son approvisionnement en électricité dans ce pays sahélien. Cette situation déplaît fortement à la junte au pouvoir à Niamey.

Des pratiques qui pourraient mettre à mal les relations diplomatiques entre le Niger et le Nigeria

Hier lundi 4 septembre, le ministre nigérien des Affaires étrangères a reçu en audience l’ambassadeur du Nigeria dans le pays, Mohamed Sani Usman. Bakary Yaou Sangaré a mis à profit cette rencontre pour signifier le mécontentement du Niger au diplomate.

Pour le chef de la diplomatie nigérienne, certaines décisions et pratiques mises en œuvre par le Nigeria pourraient mettre à mal les relations diplomatiques entre les deux pays. Il a demandé l’arrêt de ces agissements pour préserver l’exemplarité de ces relations bilatérales.

Pour M. Sangaré, elles ne doivent pas être affectées par les « circonstances actuelles et les décisions iniques de la Cedeao ». Il a clairement dit à son hôte que son pays n’hésiterait pas à appliquer la réciprocité reconnue par les relations internationales, si « ces pratiques non acceptables devaient continuer ». C’est du moins ce qu’indiquent l’Agence de presse nigérienne et l’Office national d'édition et de presse du Niger (ONEP).

Ce n’est « pas acceptable »

Face aux hommes des médias, dans la même journée d'hier, le Premier ministre nigérien avait dénoncé la décision du Nigeria de suspendre son approvisionnement en électricité à Niamey. Pour Ali Mahaman Lamine Zeine, c’est regrettable que le voisin s’associe à cette entreprise de démolition du Niger qui lui a tout donné y compris du sang de son peuple ».