Samba Ndiobène Ka MEPA : « Les mesures sont prises pour l'approvisionnement en moutons de Tabaski... Le prix du mouton dépend de la loi du marché... Le rôle de l'Etat, c'est de faciliter les conditions »

Le ministre de l'élevage et des productions animales donne des assurances quant à l'approvisionnement en mouton sur le marché pour les besoins de la fête de la Tabaski. Pour Samba Ndiobène Ka toutes les conditions sont réunies pour que le mouton ne soit pas en manque. L’État a balisé le terrain pour faciliter l’accès car son rôle est d’accompagner tout en garantissant aux éleveurs la sécurité dans les différents sites. Seulement, rappelle le ministre de l'élevage, l’État ne détient pas le monopole du prix qui dépend entièrement de la loi du marché. Impacté aussi par la covid-19, le secteur de l'élevage a bénéficié d’une enveloppe de trois milliards CFA, destinée à appuyer les éleveurs dans le cadre de l’opération de ‘’sauvegarde du bétail’’. Le ministre de l’élevage et des Productions animales juge satisfaisante la mise en place des commissions de distribution de l’aliment de bétail destiné aux éleveurs impactés avant de revenir sur les politiques de modernisation du secteur. Parmi les mesures prises il y’a l’assouplissement du contrôle des camions transportant des moutons vers le Sénégal, la réduction du contrôle au strict nécessaire, l’exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski, l’autorisation de la présence dans chaque camion de trois bergers chargés de la surveillance des moutons transportés... Entretien...



