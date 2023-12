Saisie de 690 kg de cocaïne : la Marine, les dealers, la course-poursuite et les coups de feu

La Marine nationale a saisi 690 kg de cocaïne au large de Saint-Louis, vendredi dernier. La drogue était transportée par un groupe de cinq Espagnols qui voyageaient à bord d’un zodiac «Go-Fast» doté de 4 à 5 moteurs. D’après L’Observateur, qui cite des sources au fait de l’affaire, l’intervention des marins sénégalais n’a pas été de tout repos. «Approché, l’équipage du zodiac Go-Fast sera sommé d’immobiliser l’embarcation et d’éteindre les moteurs», narre les informateurs du journal.



L’équipage refuse d’obtempérer, d’après ces derniers. Qui ajoutent que «conscients que leur embarcation est plus légère et beaucoup plus rapide que les bateaux patrouilleurs», les Espagnols mettent les gaz, «cap vers l’Europe».



Après une longue course-poursuite, embraye L’Observateur, «le patrouilleur sénégalais va opter pour une méthode plus dissuasive, en ouvrant le feu». L’option s’avèrera payante : «Les membres de l’équipage abdiquent et acceptent de se rendre, rapporte le journal. Mais dans la foulée, ils s’empressent de jeter à l’eau plusieurs sacs supposés contenir la drogue. Ils seront interrompus dans cette manœuvre par l’intervention des éléments de la marine qui vont prendre possession du Go-Fast.»



Les mêmes sources renseignent que les cinq membres de l’équipage se nomment J. M. C. Regual, J. Antonio, M. A. A. Corris, Is. Nogale et J. M. M. Lorenzo. Ils ajoutent qu’ils ont été conduits à la base navale Amiral Faye Gassama avant d’être conduits «dans un hôpital de la place où ils ont été retenus en observation pour raison de maladie». «Ils devraient en principe être mis à la disposition des limiers de l’Ocrtis ce mardi pour continuation d’enquête», conclut L’Observateur.