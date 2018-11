Saint-Louis: un homme d'une quarantaine d'année tué à coup de brique après un match

Un match de navétane entre les Associations sportives et culturelles (Asc) de "Soul Ker" et de Ndombo Sandjiry, dans la région de Saint-Louis, vire au drame.Un certain Mansour d'une quarantaine d'année, a été tué à coup de brique sur la tête. Le supporter de l'Asc "Soul Ker" a rendu l'âme au cours de son évacuation à l'hôpital de Richar Toll. L'incident est survenu dans la soirée du dimanche 11 novembre 2018 à quelques encablures de Richar Toll. L'autre équipe, l'Asc Ndombo Sandjiri de Diamaguène est mise sur le banc des accusés. L'auteur du coup fatal s'est fondu dans la nature. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de la localité pour élucider cette affaire, rapporte la Rfm.