Saint-Louis / Le Colonel Abdourahim Kébé sur sa démission de REWMI : « Un parti d'opposition doit s'opposer, mais pas rester à faire comme si rien n'était... »

Même s'il ne l'a pas dit ouvertement, mais vu sa démarche, le démissionnaire du parti Rewmi, le colonel Abdourahim Kébé semble ne pas être content de la manière dont fonctionne le parti d'Idrissa Seck.



Selon lui, un parti d'opposition doit s'opposer mais ne pas rester à faire comme si rien n'était. "Je veux un parti d'opposition. Un parti qui s'oppose, car l'opposition doit s'opposer et le gouvernement gouverner. Mais on ne pas être de l'opposition et rester là à faire comme si rien n'était. Et parfois même les responsables du parti restent sans aucune information sur ce qui se passe".

Toutefois, le colonel à la retraite Abdourahim Kébé dit être toujours dans l'opposition.



"Je dis clairement que je ne partirais pas dans la mouvance présidentielle comme le prétendent certains. Je reste dans l'opposition pour plus cohérence dans ma démarche et dans les prochains jours vous serez clairement indiqué sur ma décision".



Le colonel Abdourahim Kébé prenait part à la mobilisation du mouvement AAR LINU BOKK de la section de Saint-Louis…