Sadio Mané, seul africain présent dans la 11 type de la Premier League

City x Liverpool x Paul Pogba. pic.twitter.com/x2bzu5K5E7 — B/R Football (@brfootball) April 25, 2019

Un 11 types composé de 6 joueurs de Manchester City (Ederson, Laporte, Fernandinho, Sterling, Bernardo Silva et Sergio Aguero), de 4 de Liverpool (Alexander Arnold, Robertson, Van Dijk et Sadio Mané) et de Paul Pogba pour Manchester United.