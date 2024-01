Sadio Mané s'est marié !

Sadio Mané et sa compagne se sont mariés en toute discrétion, ce week-end lors d'une cérémonie en petit comité. Sadio Mané n'a invité que sa famille proche pour son mariage !



Les supputations allaient bon train par rapport à l’identité de la femme qui a volé le cœur de la star de l'équipe du Sénégal. Finalement, le mariage a eu bien lieu.

L'unité 19 des Parcelles assainies de Jaxaay, pour être plus précis, est le quartier que le Nantio national a choisi pour marquer le but le plus précieux de sa carrière, après bien sûr le penalty qui a donné le sacre au Sénégal à la dernière CAN. Sadio Mané et Aïcha Tamba ont décidé cet après midi, après la prière de takussan, de s'unir pour le meilleur et pour le pire. L'heureuse élue n'est personne d'autre que la fille de Amadou Tamba son architecte