Sadio Mané raille Aliou Cissé: « Bob Marley boul gnou sonaal (…) bayil boys yi… »

Dans la vidéo exploitée par Senego, il racontait comment le sélectionneur du Sénégal lui hurlait dessus lors du match Sénégal vs Tunisie en 1/2 finale de la Can 2019. Un match remporté par les Lions de la Téranga (1-0). Ces derniers seront par la suite battus en finale par l’Algérie (0-1).



Selon Sadio Mané et Mbaye Diagne, Coach Cissé ne fait que hurler lors des matchs ou séances d’entrainement.