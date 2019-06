Sport

Sadio Mané 6ème joueur le plus cher du monde, selon l'observatoire du football

Il fait partie des meilleurs joueurs du monde et naturellement des plus chers. L'observatoire du football CIES à publié le classement des joueurs les plus chers au monde et Sadio Mané se pointe à une incroyable 6ème place.

La Rédaction

