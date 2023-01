Sa démission exigée : Mansour Faye répond à ses détracteurs

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye a répondu à ceux qui exigent sa démission à cause de la recrudescence des accidents survenus dans le pays et qui ont fait plusieurs morts.



«On est dans le temps de l’action et je conseille à ces citoyens qui réclament ma démission d’avoir plus d’endurance parce que je me focalise sur les missions que le président de la république a bien voulues me confier. Je ferai de mon mieux pour m’acquitter de mes tâches et essayer d’apporter des solutions par rapport aux préoccupations des sénégalais», a-t-il dit.



Mansour Faye s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue, hier mardi, pour évoquer les accidents survenu dans le pays ces derniers jours.