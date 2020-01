SPORT : Un stade multifonctionnel à Tivaouane, le vœu du maire Diagne Sy Mbengue

Le stade municipal El Hadj Moustapha Niang de Tivaouane a accueilli, ce samedi, la finale des phases régionales. Il a été organisée par l’Orcav de Thiès et parrainée par le maire de la ville, Mamadou Diagne Sy Mbengue. Le match, qui opposait l’Asc Salifa de Tivaouane à celui de «Defar Hersent de Thies» a finalement été remporté par les visiteurs durant la série de tirs au but.



Accompagné par le ministre des Sports, l'édile de Tivaouane a déclaré: «Je suis honoré que notre commune abrite les phases régionales. Je suis honoré d'être le parrain, et comblé d'avoir la présence du ministre des Sports monsieur Makhtar Ba. C'est un ministre qui gagne, mais aussi un ministre qui construit car comme il l'a dit, c'est avec le président Macky Sall qu'on a eu toutes ces infrastructures sportives au niveau du Sénégal», a déclaré le maire, qui est, par ailleurs, Dg de la Sn Hlm.



L'édile de Tivaouane a, cependant, tenu à confier une doléance au ministre des Sports Makhtar Ba: « J’avais un seul plaidoyer à porter, mais il ne m'a pas laissé le temps de le dire. Nous pensons tous que le stade municipal de Tivaouane qui abrite aujourd'hui la finale des phases régionales va changer de visage dans les années à venir. Nous étions déjà confiants mais aujourd'hui je suis heureux que le ministre, lui-même, le dise aux populations».



Toutefois, M. Mbengue indique qu’en ce qui concerne les infrastructures sportives, il y a eu des avancées durant les dernières années. «Car avant notre arrivée à la tête de la municipalité, on ne pouviez pas jouer des matchs nocturnes à Tivaouane. Mais aujourd'hui, nous le faisons. Et nous allons essayer avec le ministre, de presser le pas et donner aux tivaouane ce qu'ils attendent c'est à dire un terrain multi-fonctionnel», promet-il.



De son côté , le ministre des sports Makhtar Ba rassuré le maire de Tivaouane. Selon lui, 85% du budget de son ministère concerne les infrastructures sportives.



«Tivaoune aura son tour. Cette ville fait partie de mes priorités et des priorités du président de La République. Un jour le défunt Khalife Abdou Aziz Sy Al Amine qui était très proche de la jeunesse m'a interpellé sur le stade et ce message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd», a-t-il indiqué.