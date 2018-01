Flash actualité - Dernière minute

SOUVENIR: Un an déjà qu’Ablaye Mbaye nous a quittés

Voilà un an jour pour jour que le chanteur Ablaye Mbaye disparaissait, laissant derrière lui un immense legs et une mère qu’il ne verra qu’à l’au-delà.



C’était le 09 janvier, la nouvelle tombait, Ablaye Mbaye s’est écroulé lors d’une répétition.

Il venait de rendre l’âme. Sa carrière fut-elle courte, était riche et a marqué les esprits. De ‘’xaleyi’’ à ‘’Yaye mag na’’ en passant par son titre posthume ‘’Aduna’’, la belle voix du chanteur épris d’une musique de sagesse, d’enseignement et de valeur s’imposait dans la scène musicale sénégalaise.

Sa mère, Adja Gagne Siry Fall, pleure toujours son fils adorable. « Ablaye était un digne fils, il ne m’a jamais fait souffrir » dit-elle à travers une voix triste en émotion.

L’enfant de Médina est ainsi parti emportant avec lui un patrimoine immense d’une partie de la musique sénégalaise sevrée de plus en plus de chansons éducatives.

