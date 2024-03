SOUTIEN À UN CANDIDAT : Abdoul Mbaye a choisi

Il était dans son coin depuis l’invalidation de sa candidature. Abdoul Mbaye a rompu le silence en choisissant la neutralité. Dans un communiqué, le candidat à l’élection présidentielle de 2024, se considérant « spolié par sabotage du support contenant ses parrainages », a déclaré : « J’ai donc choisi de donner du sens à mon vote et de montrer par mon abstention mon refus d’accepter l’établissement d’une liste de candidats en violation de la Constitution (…). »Toutefois, précise le président de l’Act, « au second tour, s’il y en a un, je voterai contre la continuité d’une gouvernance qui a fait tant de mal à notre pays en détruisant ses fondamentaux moraux, économiques et financiers… ».