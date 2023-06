SONKO S’EXPRIME AVEC UN MÉMORANDUM DE 36 PAGES

Le leader du Pastef s’est enfin exprimé dans un mémorandum de 36 pages où il a livré sa version sur les récentes manifestations macabres. « Face aux événements tragiques qui ont suivi le harcèlement judiciaire et la décision dont j’ai été l’objet dans l’affaire m’opposant à une sénégalaise qui m’a injustement accusé de viol et de menaces de mort par arme à feu, je voudrais porter à l’attention de l’opinion nationale et internationale ma part de vérité », a introduit Sonko dans le document présenté hier par le bureau politique de Pastef.



Le gouvernement, rétorque Birame Souleye Diop, « a produit un document de 5 pages qui n’est qu’un document accusatoire contre le candidat Ousmane Sonko et ses militants de Pastef pour une consommation étrangère ». Sur le contenu de l’ouvrage, intitulé « Lumière sur les violences de l’Etat contre les populations pendant et après la décision judiciaire inique du 1er juin 2023 », les camarades de Sonko se veulent précis.



Le nouveau bilan de 30 morts



Birame Souleye Diop a lui dressé un nouveau bilan des manifestations. « La conséquence absolue de tout ce traçage, de tout cet espionnage, ce sont les constatations que nous avons faites sur le terrain. Aujourd’hui, nous avons enregistré 30 décès et pour ces décès, nous avons quatre corps qui ne sont pas encore identifiés », a chiffré le député-maire. Selon lui, la justification d’une telle situation est à chercher dans le matériel de répression dont s’est doté l’Etat du Sénégal.