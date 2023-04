SONKO REPREND SES NEMEEKU TOURS ET ÉGRATIGNE MACKY ET IDY

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko a annoncé la reprise du Nemmeeku Tour. Dans un post sur les réseaux sociaux, Sonko a annoncé à ses militants et sympathisants « la poursuite des activités de terrain ». En effet, il compte se rendre à Ziguinchor, Bignona, Tivaouane et Thies. Il a également annoncé une étape surprise et une grande manifestation nationale du F24 le 12 mai 2023.



Et pour terminer, dans une allusion à peine voilée aux différentes sorties de Macky Sall et Idrissa Seck, il a appelé ses suiveurs à ne pas se laisser « distraire par les diversions politiques ambiantes », avant de leur rappeler l’urgence des inscriptions sur les listes électorales.



Le Nemmeeku Tour est une initiative qui vise à récolter et de mettre à la disposition du parti Pastef et de son président, le Président Ousmane Sonko, les moyens d’aller à la rencontre des Sénégalais des villes et des villages les plus reculés du Sénégal.



Cette tournée sera un moment privilégié pour le Président SONKO qui entend ainsi se mettre à l’écoute des Sénégalais de tous bords dans le cadre de séjours de longue durée dans les localités visitées.



« Je ne dispute pas le titre de chef de l’opposition… On sait qui est qui »



On est loin de la visite du Fadjr de Idrissa Seck à Ousmane Sonko à bord d’une moto. Le leader de Rewmi semble avoir rompu un pacte avec ses multi- ples attaques contre le leader de Pastef. Hier, à Ziguinchor, Sonko a répliqué à Idy qui dit être encore le chef de l’opposition « tant que les Sénégalais n’auront pas redistribué les cartes en 2024 ». « Je ne dispute pas le titre de chef de l’opposition. "Ku ko bëg nako jël". Comme disent les Ivoiriens : ‘’Les moutons se promènent ensemble mais n’ont pas le même prix’’.

Quand on sort là, on sait qui est qui », a dit le maire de Ziguinchor, qui a qualifié le divorce entre Macky et Idy de « combine » politique.