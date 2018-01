SOCIAL: DES FOURNITURES SCOLAIRES DE L’ARTISTE ADIOUZA À L’ÉCOLE HAMO IV, MERCREDI

"C’est grâce à la soirée Adiouza fundraising & social events qui s’est tenue en décembre dernier, qu’une levée de fonds a été réalisée pour mener à bien cette action sociale", ajoute le texte.



Le projet "No children behind" concerne également la mise en place d’un plan national d’actions qui colle à la politique de l’éducation, à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.



Ce projet est mis en oeuvre par l’association "Social Solidaire Sénégal", dont Adiouza est la promotrice et ambitionne d’aider "les familles en difficulté économique, les personnes fragilisées ou exclues eu égard aux contingences sociales (chômage...)".