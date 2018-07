Economie

SITUATION: Plus de 63 milliards de FCFA injectés dans le BTP depuis janvier (Amadou BÂ)

SENXIBAR- L’Etat du Sénégal a injecté depuis janvier dernier 199 milliards de francs CFA dans le secteur des bâtiments et des travaux publics (BTP), contre 130 milliards l’année dernière, soit 63 milliards de plus, assure le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ repris par l'APS.



AAD Senxibar

