SERIGNE BASS ABDOU KHADRE : « LE MAGAL, C’EST NOTRE FÊTE DE L’INDÉPENDANCE »

Un comité régional de développement s’est tenu, ce mercredi, à la gouvernance de Diourbel à l’issu duquel le porte-parole du Khalife général des mourides est revenu sur plusieurs aspects de la préparation du Magal. Mais, il a insisté sur le sens et l’importance de le célébrer. « Nous préparons un grand évènement. C’est le plus grand jour pour les disciples de Serigne Touba. Cheikh Abdou Ahad avait l’habitude de dire que nous Mourides, c’est notre fête de l’Indépendance », a, selon les Echos, déclaré le porte-parole du Khalife. Qui ajoute : « le Magal fait partie des plus grands évènements du monde et participe à la relance de notre économie ».



Evoquant le contexte particulier dans lequel va se dérouler l’édition 2020 du Magal, avec la pandémie du Coronavirus , le porte-parole du khalife d’indiquer : « Nous sommes dans un pays et dans un monde en proie à la pandémie de la Covid-19. Nous ne pouvons pas nous mettre en marge du pays et du monde. Nous allons observer les recommandations et mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie ». Il invite les fidèles à porter les masques et pour ceux qui ne peuvent pas porter de masque qu’ils mettent des turbans.